Биография

Роман Шмаков – актер театра, кино и дубляжа, родился 9 июля 1990 года. Фильмография насчитывает более 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли телевизионные проекты «Индиго», «Краткий курс счастливой жизни», «Юрьев день», «Молодая гвардия». В 2012 году стал выпускником студии МХАТ (мастерская К. Серебренникова). Выступал на сцене детского музыкального театра. Участвовал в мюзикле «Норд-Ост». В 2002 году оказался в заложниках в центре на Дубровке, в котором проходил мюзикл. Был задействован в спектаклях театра «Практика», центра «Винзавод» и Гоголь-центра. Свою кинокарьеру начал в 2006 году. Дебютным фильмом Романа Шмакова стал многосерийный детектив «Карамболь». Затем актер снялся в сериале «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной». Одну из ключевых ролей Роман Шмаков исполнил в многосерийном фантастическом триллере «Индиго». Партнерами по съемочной площадке стали Иван Янковский, Мариус Штандель, Михаил Ефремов, Мария Шукшина и др. В 2011 году на экраны вышел сериал «Краткий курс счастливой жизни». Главные роли в кинокартине исполнили Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю. В 2015 году актер участвовал в съемках многосерийной военной драмы «Молодая гвардия». В 2020 году снялся в драме «Конференция».