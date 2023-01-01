Биография

Фелисити Джонс – актриса игровых сериалов и полнометражного кино, родилась 17 октября 1983 года. Наиболее известна как исполнительница роли Фелиции Харди – Черной Кошки в кинофраншизе «Новый Человек-паук» и бывшей супруги Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» 2014 года. Выросла в Англии, начала интересоваться актерским ремеслом с ранних лет из-за того, что ее дядя был актером. Первой большой ролью стал образ зловредной колдуньи-аккуратистки Этель Хэллоу в телевизионной экранизации британской классики «Самая плохая ведьма». С 2007 года актриса практически полностью посвящает себя большому экрану, делая исключение только для самых громких ТВ-проектов, таких как «Доктор Кто» (эпизодическая роль) и «Дневник Анны Франк» (2008 год, старшая сестра Анны Марго). В 2018 году выходит замуж за Чарльза Гарда, режиссера триллера «Незваные». Наиболее значимые роли Фелисити Джонс – Кэтрин в «Нортенгерском аббатстве» по роману Джейн Остин, Миранда в вольной экранизации Шекспира «Буря» 2010 года и Джейн Хокинг, бывшая супруга Стивена Хокинга и автор мемуаров, которые легли в основу мелодраматической картины Марша. За роль Джейн Хокинг актриса удостоилась номинаций на «Золотой Глобус», «Оскар» и премию Британской киноакадемии.