Карусель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
8.82010, Карусель
Мелодрамы94 мин18+
Сюжет
Андрей – воплощение успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот получит кресло управляющего банком. Его будни – «красивая жизнь»: гламурные люди, одежда от кутюр и отношения без обязательств. На окружающих герой смотрит свысока: «семейные хлопоты, орущие дети – что это за жизнь?» … Особенно неприятна Андрею мысль о ребенке...
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актриса
Юлия
Пересильд
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- ВОАктёр
Владимир
Остров
- Актёр
Евгений
Морозов
- АНАктриса
Анна
Носатова
- АОАктриса
Анна
Осипова
- АПАктриса
Анна
Пухова
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- ЮРСценарист
Юлия
Разумовская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов