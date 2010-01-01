Карусель
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Карусель

Карусель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.82010, Карусель
Мелодрамы94 мин18+

Сюжет

Андрей – воплощение успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот получит кресло управляющего банком. Его будни – «красивая жизнь»: гламурные люди, одежда от кутюр и отношения без обязательств. На окружающих герой смотрит свысока: «семейные хлопоты, орущие дети – что это за жизнь?» … Особенно неприятна Андрею мысль о ребенке...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карусель»

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