Биография

Евгений Морозов – перспективный российский актер театра и кино, начинающий сценарист и продюсер. Выпускник ВГИКа дебютировал в кино на втором курсе института. Вышел из обычной, неартистической семьи и до 18 лет не планировал связывать свою жизнь с искусством. Родной для Евгения Морозова город – Симферополь, где он и появился на свет в 1983 году, 21 августа. Для поступления в вуз переехал в Москву. Институт закончил в 2010 году, в студенчестве начал играть в театре и даже был удостоен театральной награды за исполнение лучшей мужской роли на Международном кинофестивале. Первые фильмы Морозова как актера – это картина «Внук космонавта» и эпизоды сериала «Воронины». Заметная роль в карьере Евгения Морозова выпала ему в 2010 году в картине «Карусель». К тому моменту артист отошел от театральной карьеры, сосредоточившись на киноролях. В 2012-м актер принял участие в экранизации «Жизнь и судьба», затем последовали работы над ролями в «Легальном допинге», «Пепле», «Вдовце». Широко известны роли Морозова в фильме «Лондонград. Знай наших!» и в многосерийной драме «Зулейха открывает глаза». Сегодня Морозов уверенно пробует себя на режиссерском поприще – он выпустил несколько короткометражных фильмов, для которых также выступил в качестве продюсера и сценариста. «Лондонград» познакомил Евгения с его гражданской супругой – актрисой Марусей Зыковой. Семья воспитывает дочку Марии от первого брака.