Асфальтовое солнце (фильм, 2021) смотреть онлайн

15-летний Артем переживает личную трагедию. Его отец, театральный танцор, уезжает на гастроли за границу и не возвращается домой, попросив политического убежища. Теперь у Артема неполноценная семья, испорченная репутация в школе и разбитые мечты. Назло всем он находит новое хобби – скейтборд, который они вместе с другом мастерят из столешницы по журнальным чертежам.

