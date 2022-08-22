Асфальтовое солнце (фильм, 2021) смотреть онлайн

Асфальтовое солнце
8.32021, Асфальтовое солнце
Мелодрама, Комедия90 мин18+
О фильме

15-летний Артем переживает личную трагедию. Его отец, театральный танцор, уезжает на гастроли за границу и не возвращается домой, попросив политического убежища. Теперь у Артема неполноценная семья, испорченная репутация в школе и разбитые мечты. Назло всем он находит новое хобби – скейтборд, который они вместе с другом мастерят из столешницы по журнальным чертежам.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

