Асфальтовое солнце (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.32021, Асфальтовое солнце
Мелодрама, Комедия90 мин18+
Фильм в подписке «START»
О фильме
15-летний Артем переживает личную трагедию. Его отец, театральный танцор, уезжает на гастроли за границу и не возвращается домой, попросив политического убежища. Теперь у Артема неполноценная семья, испорченная репутация в школе и разбитые мечты. Назло всем он находит новое хобби – скейтборд, который они вместе с другом мастерят из столешницы по журнальным чертежам.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ИХРежиссёр
Илья
Хотиненко
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актриса
Полина
Агуреева
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- ДМАктёр
Давид
Мелконян
- Актриса
Анфиса
Кафтанова
- ВМАктриса
Василина
Маковцева
- АБАктриса
Алина
Бабак
- АБАктёр
Александр
Бодров
- АКАктёр
Александр
Кудренко
- АВАктёр
Александр
Варлей
- Сценарист
Настя
Кузнецова
- НАПродюсер
Надежда
Аникеева
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- АРОператор
Анна
Рожецкая
- КГОператор
Кирилл
Герра
- ВЖКомпозитор
Влад
Жуков
- МОКомпозитор
Макар
Озеров