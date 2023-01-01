Биография

Настя Кузнецова — российская сценаристка и актриса. Родилась 18 июня 1987 года. По окончании школы Кузнецова поступила во ВГИК на факультет драматургии. Получив диплом в 2011 году, стала активно участвовать в написании сценариев к фильмам, сериалам и мультфильмам. Также она играла эпизодические роли в лентах «Вольная грамота» и «Иванько». За свой дебютный проект Настя Кузнецова взялась еще до окончания вуза — в 2010 году она вошла в команду сценаристов сериала «Дворик». Следующим этапом ее творческой карьеры стал популярный многосерийный мультфильм «Барбоскины», и далее она пополнила фильмографию короткометражной мелодрамой «Аня наоборот. Также Кузнецова разрабатывала сценарии для комедии «Самый Новый год!», драм «Чики» и «Асфальтовое солнце».