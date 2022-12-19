Паутинка бабьего лета
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Паутинка бабьего лета

Паутинка бабьего лета (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.82011, Паутинка бабьего лета
Мелодрама89 мин16+

О фильме

Анна – криминальный журналист и целиком посвящает себя карьере. Главный редактор журнала Сергей, с которым Анна живет в гражданском браке, делает ей предложение выйти за него замуж. Анна с радостью соглашается. Но жизнь вносит коррективы в эти планы. Неожиданно на Анну ложится ответственность за дочь погибшей подруги Ксюшу. Анна разыскивает Максима – брата покойной Томы и свою бывшую любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Паутинка бабьего лета»