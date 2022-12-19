Паутинка бабьего лета (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.82011, Паутинка бабьего лета
Мелодрама89 мин16+
О фильме
Анна – криминальный журналист и целиком посвящает себя карьере. Главный редактор журнала Сергей, с которым Анна живет в гражданском браке, делает ей предложение выйти за него замуж. Анна с радостью соглашается. Но жизнь вносит коррективы в эти планы. Неожиданно на Анну ложится ответственность за дочь погибшей подруги Ксюшу. Анна разыскивает Максима – брата покойной Томы и свою бывшую любовь.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- СДАктёр
Саак
Дурян
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ДБАктриса
Дарья
Боцманова
- ЛСАктриса
Людмила
Смородина
- ВЗАктёр
Валерий
Зайцев
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВСАктриса
Виктория
Смачелюк
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- АСОператор
Анатолий
Сахно
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик