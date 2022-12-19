Паутинка бабьего лета (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Анна – криминальный журналист и целиком посвящает себя карьере. Главный редактор журнала Сергей, с которым Анна живет в гражданском браке, делает ей предложение выйти за него замуж. Анна с радостью соглашается. Но жизнь вносит коррективы в эти планы. Неожиданно на Анну ложится ответственность за дочь погибшей подруги Ксюшу. Анна разыскивает Максима – брата покойной Томы и свою бывшую любовь.

