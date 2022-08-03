Люблю, потому что люблю
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Люблю, потому что люблю

Люблю, потому что люблю (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Люблю, потому что люблю
Мелодрама, Комедия92 мин12+

О фильме

На базу отдыха «Радуга» приезжает бухгалтер-ревизор Петр, правильный, честный, принципиальный. Поселиться на базе он отказывается, ведь ревизия должна быть независимой, как и сам ревизор, особенно в жилищном вопросе.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю, потому что люблю»