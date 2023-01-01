Биография

Алексей Череватенко – украинский актер, преимущественно известный по сериалам. Многосерийные проекты с его участием «Джамайка» и «Ветреная женщина» стали настоящими телевизионными хитами. Родился актер Алексей Череватенко 7 августа 1985 года в украинской столице, где в дальнейшем обучался в театральном вузе имени Карпенко-Карого. После этого некоторое время работал в Театре юного зрителя, пока не получил приглашения сниматься на телевидении. Дебютом подающего надежды актера стала многосерийная лента «Хорошие парни», вышедшая на украинском телевидении в 2008 году. Вслед за ней состоялся показ проекта «Джамайка». Роль Алексея Череватенко в этом сериале вмиг сделала его популярным среди телезрительниц всех возрастов. Ему хорошо удалось сыграть молодого и романтичного следователя. Не менее успешным оказался сериал «Ветреная женщина», который вышел в 2014 году. Удачным оказался и мелодраматический фильм Алексея Череватенко «Гречанка». В 2019 году его фильмографию разбавила очень полюбившаяся зрителям комедия «Папик», в которой Алексей сыграл банкира Борислава Добровольского. Всего актер снялся в более чем сорока проектах, некоторые на текущий момент находятся в производстве.