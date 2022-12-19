Каминный гость (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

ОНА – прокурор; строгая на работе, угрюмая и неулыбчивая дома.Уже пять лет как ОНА потеряла любимого мужа.



Однажды, возвратясь с работы, ОНА приходит в недоумение: в вазе с цветами, которую ОНА еще утром наполнила до краев, почти нет воды. Удивившись, вновь ее наполняет, а к утру обнаруживает вазу располовинившейся. Дальше – больше…



Следы чужого присутствия в квартире доводят ЕЁ до отчаяния: то ли ОНА сходит с ума, то ли дух мужа вступает с ней в контакт, в чем уверяет ЕЁ подруга, увлекающаяся экстросенсорикой. ОНА вступает в этот контакт: советуется, жалуется, получает подтверждающие контакт ответы, то стуком в стену, то в собственном компьютере. Удивлению и радости нет предела, ОНА снова с любимым мужем, хоть и с его духом.

