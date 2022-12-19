Каминный гость (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.72012, Каминный гость
Мелодрама86 мин12+
О фильме
ОНА – прокурор; строгая на работе, угрюмая и неулыбчивая дома.Уже пять лет как ОНА потеряла любимого мужа.
Однажды, возвратясь с работы, ОНА приходит в недоумение: в вазе с цветами, которую ОНА еще утром наполнила до краев, почти нет воды. Удивившись, вновь ее наполняет, а к утру обнаруживает вазу располовинившейся. Дальше – больше…
Следы чужого присутствия в квартире доводят ЕЁ до отчаяния: то ли ОНА сходит с ума, то ли дух мужа вступает с ней в контакт, в чем уверяет ЕЁ подруга, увлекающаяся экстросенсорикой. ОНА вступает в этот контакт: советуется, жалуется, получает подтверждающие контакт ответы, то стуком в стену, то в собственном компьютере. Удивлению и радости нет предела, ОНА снова с любимым мужем, хоть и с его духом.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- Актриса
Мария
Шукшина
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- АЧАктёр
Алексей
Череватенко
- ИВАктриса
Ирма
Витовская
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- АИАктёр
Андрей
Исаенко
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- АПАктриса
Анастасия
Походенко
- АГАктриса
Алла
Гордиенко
- ГБАктёр
Гарик
Бирча
- НРСценарист
Николай
Рыбалка
- РБПродюсер
Роман
Балаян
- АМПродюсер
Александр
Москаленко
- ВБОператор
Василий
Бородин