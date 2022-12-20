Это моя собака (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Пять лет Ирина ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей предложение. Наконец долгожданный день настал: Константин приглашает Иру в ресторан и торжественно объявляет, что купил обручальные кольца. Вот только второе кольцо предназначается не ей, а дочке начальника! Не в силах смириться с предательством Ирина решает наложить на себя руки. У входа в аптеку, куда бедная женщина отправляется за смертельной дозой снотворного, она видит привязанную к забору собаку. Узнав, что несчастную псину везут на живодерню, Ирина решает забрать ее домой…

