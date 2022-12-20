Это моя собака (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Это моя собака
Мелодрама90 мин12+
О фильме
Пять лет Ирина ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей предложение. Наконец долгожданный день настал: Константин приглашает Иру в ресторан и торжественно объявляет, что купил обручальные кольца. Вот только второе кольцо предназначается не ей, а дочке начальника! Не в силах смириться с предательством Ирина решает наложить на себя руки. У входа в аптеку, куда бедная женщина отправляется за смертельной дозой снотворного, она видит привязанную к забору собаку. Узнав, что несчастную псину везут на живодерню, Ирина решает забрать ее домой…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
2.6 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- Актёр
Денис
Матросов
- НВАктриса
Наталия
Васько
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ТПАктриса
Татьяна
Печенкина
- РВСценарист
Ринат
Валиулин
- ОМСценарист
Олег
Молоканов
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ГСХудожница
Галина
Сальникова
- АСОператор
Анатолий
Сахно
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик