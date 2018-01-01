Wink
Фильмы
Это моя собака
Актёры и съёмочная группа фильма «Это моя собака»

Актёры и съёмочная группа фильма «Это моя собака»

Режиссёры

Александр Итыгилов мл.

Александр Итыгилов мл.

Режиссёр

Актёры

Мария Куликова

Мария Куликова

АктрисаИрина
Андрей Чернышов

Андрей Чернышов

АктёрЮрий
Олеся Жураковская

Олеся Жураковская

АктрисаЛеся
Геннадий Смирнов

Геннадий Смирнов

АктёрСмирнов
Ольга Атанасова

Ольга Атанасова

АктрисаВиолетта
Денис Матросов

Денис Матросов

АктёрКостя
Наталия Васько

Наталия Васько

АктрисаЛюдмила
Анатолий Зиновенко

Анатолий Зиновенко

АктёрСтанислав Михайлович
Екатерина Кистень

Екатерина Кистень

Актриса
Татьяна Печенкина

Татьяна Печенкина

Актриса

Сценаристы

Ринат Валиулин

Ринат Валиулин

Сценарист
Олег Молоканов

Олег Молоканов

Сценарист

Продюсеры

Ирина Заря

Ирина Заря

Продюсер
Ирина Чемерис

Ирина Чемерис

Продюсер

Художники

Галина Сальникова

Галина Сальникова

Художница

Операторы

Анатолий Сахно

Анатолий Сахно

Оператор

Композиторы

Роман Дудчик

Роман Дудчик

Композитор