Биография

Анатолий Зиновенко – актер театра и кино, занимается дублированием зарубежных картин. Снимается в российских и украинских сериалах и полнометражных фильмах. Будущий актер родился в 1961 г. Окончив школу, он поступил в КНУТКиТ. Диплом вуза получил в 1984 г. Дебютировал в кино в 1983 г. Первым фильмом Анатолия Зиновенко стала драматическая лента «Три гильзы одного карабина». В течение следующих 20 лет артист не участвовал в съемках телепроектов и художественных картин. В 2003 г. он вновь начал работать в кинематографе. Актер появился в эпизодах кинолент «Бомж», «Золотые парни-2», «Осторожно, блондинки». Затем роли Анатолия Зиновенко стали более заметными. Персонажей второго плана он сыграл в лентах «Театр обреченных», «Фабрика счастья», «В Париж!», «Гувернантка», Похищение Богини». Актер много снимался в сериалах украинских и российских режиссеров. Его можно увидеть в таких проектах, как «Правила угона», «Сваты-2», «Остров ненужных людей», «Счастливый билет», «Ловушка», «Верни мою любовь», «Там, где ты», «Личное дело», «По законам военного времени», «Капитанша». В мелодраме «Сдается дом у моря» актер предстал в образе главного героя.