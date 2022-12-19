Дни надежды (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

В один миг размеренная жизнь Надежды рухнула. От нее ушел муж, с которым они прожили два десятка лет. Точнее - ушла она, поскольку муж выставил ее из квартиры, выделив деньги на такси до вокзала. Возвращаться в родной городок не хотелось, но и другого выхода, похоже, не было. За советом и ночлегом Надежда отправляется к сестре.



Марго - полная противоположность Нади - активная, шумная, неунывающая оптимистка, на досуге подрабатывающая «колдуньей». Более опытная родственница дает Надежде трезвый совет: или она отправляется в свой «Задрыщинск», или в кратчайшие сроки находит себе нового мужика.

