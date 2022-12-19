Дни надежды (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.42007, Дни надежды
Мелодрама90 мин0+
В один миг размеренная жизнь Надежды рухнула. От нее ушел муж, с которым они прожили два десятка лет. Точнее - ушла она, поскольку муж выставил ее из квартиры, выделив деньги на такси до вокзала. Возвращаться в родной городок не хотелось, но и другого выхода, похоже, не было. За советом и ночлегом Надежда отправляется к сестре.
Марго - полная противоположность Нади - активная, шумная, неунывающая оптимистка, на досуге подрабатывающая «колдуньей». Более опытная родственница дает Надежде трезвый совет: или она отправляется в свой «Задрыщинск», или в кратчайшие сроки находит себе нового мужика.
5.7 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- Актриса
Ольга
Сумская
- ЕГАктёр
Евгений
Ганелин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ВБАктёр
Виталий
Борисюк
- АБАктёр
Александр
Безсмертный
- ВГАктёр
Василий
Галата
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- АИАктёр
Александр
Итыгилов мл.
- АКСценарист
Анатолий
Крым
- САПродюсер
Сергей
Антонов
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак