Биография

Ольга Сумская — актриса кино, телевидения и театра. Родилась в городе Львове 22 августа 1966 года. Увлекалась театральным ремеслом еще в детстве, часто выходила на сцену. После окончания средней школы прошла жесткий отбор в Киевский национальный институт театра, кино и телевидения. В 1988-м вошла в состав труппы Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, была ведущей актрисой площадки. Выпустила книгу «Секреты красоты», участвовала в передаче «Танцы со звездами». Фильмография Ольги Сумской насчитывает более 80 работ. Актрису можно увидеть в таких проектах, как «Возвращение», «Крепостная», «Нити судьбы», «Роксолана», «Анна-детективъ», «Городские шпионы», «Возвращение мушкетеров», «Куплю друга», «Принцесса на бобах».