Солнцекруг (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Руководитель телеканала Анна занимает высокое положение в обществе – у нее престижная должность, богатый муж и влиятельный отец. Однако за внешним благополучием скрывается отсутствие настоящих чувств и главная проблема – бесплодие. Отчаявшись вылечиться традиционными способами, Анна реш�ает обратиться к знахарке, которая, возможно, ей поможет. Встреча с целительницей изменяет ее жизнь и указывает путь, о котором Анна даже не задумывалась: к самой себе…



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