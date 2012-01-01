Солнцекруг (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.22012, Солнцекруг
Драмы91 мин12+
Сюжет
Руководитель телеканала Анна занимает высокое положение в обществе – у нее престижная должность, богатый муж и влиятельный отец. Однако за внешним благополучием скрывается отсутствие настоящих чувств и главная проблема – бесплодие. Отчаявшись вылечиться традиционными способами, Анна реш�ает обратиться к знахарке, которая, возможно, ей поможет. Встреча с целительницей изменяет ее жизнь и указывает путь, о котором Анна даже не задумывалась: к самой себе…
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5.3 КиноПоиск
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Игорь
Ботвин
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- СОАктриса
Светлана
Орличенко
- ВСАктёр
Виктор
Сарайкин
- СКАктриса
Светлана
Князева
- НКАктриса
Наталья
Корецкая
- ЮЧСценарист
Юлия
Чернявская
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- ВГОператор
Владимир
Гуевский
- ВТКомпозитор
Валерий
Тишлер