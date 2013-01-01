Соседи по разводу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рита и Сергей - бывшие супруги. Живя в одной квартире, оба лелеют одну мечту - поскорее разменять ее и разъехаться. Конфликт разрастается. Дочь Катя в этой партизанской войне занимает позицию наблюдателя, надеясь на то, что родители, как взрослые, разумные люди, разберутся сами.



Муж Кати Славик по воле случая вынужден поселиться у враждующих супругов. Перед Ритой и Сергеем стоит трудная задача - не поддаваться амбициям и показать родственнику, что у его жены, несмотря на некоторые сложности, родители - абсолютно миролюбивые люди. Но сам Славик оказывается весьма оригинальным соседом.



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