Соседи по разводу
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Соседи по разводу

Соседи по разводу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.62013, Соседи по разводу
Комедии91 мин12+

Сюжет

Рита и Сергей - бывшие супруги. Живя в одной квартире, оба лелеют одну мечту - поскорее разменять ее и разъехаться. Конфликт разрастается. Дочь Катя в этой партизанской войне занимает позицию наблюдателя, надеясь на то, что родители, как взрослые, разумные люди, разберутся сами.

Муж Кати Славик по воле случая вынужден поселиться у враждующих супругов. Перед Ритой и Сергеем стоит трудная задача - не поддаваться амбициям и показать родственнику, что у его жены, несмотря на некоторые сложности, родители - абсолютно миролюбивые люди. Но сам Славик оказывается весьма оригинальным соседом.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соседи по разводу»

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