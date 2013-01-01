Соседи по разводу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Соседи по разводу
Комедии91 мин12+
Сюжет
Рита и Сергей - бывшие супруги. Живя в одной квартире, оба лелеют одну мечту - поскорее разменять ее и разъехаться. Конфликт разрастается. Дочь Катя в этой партизанской войне занимает позицию наблюдателя, надеясь на то, что родители, как взрослые, разумные люди, разберутся сами.
Муж Кати Славик по воле случая вынужден поселиться у враждующих супругов. Перед Ритой и Сергеем стоит трудная задача - не поддаваться амбициям и показать родственнику, что у его жены, несмотря на некоторые сложности, родители - абсолютно миролюбивые люди. Но сам Славик оказывается весьма оригинальным соседом.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МХРежиссёр
Михаил
Херсонский
- Актриса
Анна
Ардова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ДДАктёр
Даниил
Дорошенко
- ККАктриса
Кристина
Киселева
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- ЛТАктриса
Любовь
Тимошевская
- Актриса
Нина
Антонова
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лаленков
- ЕРСценарист
Елена
Рыбакова
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ГСХудожница
Галина
Сальникова
- ВШХудожник
Виктор
Шевченко
- ДНМонтажёр
Денис
Некрот
- А�СОператор
Анатолий
Сахно
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик