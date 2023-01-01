Биография

Виталина Библив – актриса театра, кино и телевидения. На свет появилась 15 октября 1980 года. В 2019 году награждена «Золотым волчком» – успех принесла роль второго плана в проекте «Брама». Получила звание «Заслуженная артистка Украины». Получив среднее образование, была зачислена училище культуры. После его окончания в Киеве пошла в театральный институт. Окончив обучение, сразу была зачислена в состав театральной студии «Свободная сцена». С 2008 года – участница театра «Золотые ворота». Первая кинематографическая роль Виталины Библив была спустя год после завершения обучения, в картине «Любовь слепа». Актриса пока не замужем и свои любые отношения старается скрывать. Рассматривая фильмы Виталины Библив, можно обратить внимание на то, что она играет преимущественно второстепенные роли. В большинстве своем ей достаются добродушные, но весьма харизматичные персонажи, цепляющие за душу. Актриса снималась в таких фильмах и сериалах: «Миф об идеальном мужчине», «Женский доктор», «Остров ненужных людей», «Вчера закончилась война», «За все тебя благодарю», «Два берега надежды» и другие. В арсенале актрисы более 70 телевизионных ролей.