Служанка трех господ
Wink
Фильмы
Служанка трех господ

Служанка трех господ (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.92008, Служанка трех господ
Мелодрама, Комедия89 мин12+

О фильме

Три холостяка живут в одной квартире. Евгений, начинающий писатель, его отец Константин Алексеевич и дядя Гриша. Старшие невероятно озабочены будущим юного литератора – последний живет в своем воображаемом мире и очень слабо подготовлен к «настоящей» жизни.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Служанка трех господ»