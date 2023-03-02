Служанка трех господ (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Три холостяка живут в одной квартире. Евгений, начинающий писатель, его отец Константин Алексеевич и дядя Гриша. Старшие невероятно озабочены будущим юного литератора – последний живет в своем воображаемом мире и очень слабо подготовлен к «настоящей» жизни.

