Служанка трех господ (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.92008, Служанка трех господ
Мелодрама, Комедия89 мин12+
О фильме
Три холостяка живут в одной квартире. Евгений, начинающий писатель, его отец Константин Алексеевич и дядя Гриша. Старшие невероятно озабочены будущим юного литератора – последний живет в своем воображаемом мире и очень слабо подготовлен к «настоящей» жизни.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- МХРежиссёр
Мария
Халпахчи
- ЕОАктриса
Елизавета
Олиферова
- Актёр
Александр
Половцев
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- ИСАктёр
Игорь
Савинский
- ЖБАктриса
Жанна
Богдевич
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- ЕФАктриса
Елена
Фещенко
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АВАктёр
Артем
Вильбик
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ОЗХудожница
Ольга
Злобина
- ДЮОператор
Дмитрий
Юриков
- ЮОКомпозитор
Юлия
Осина-Фридман