Уйти, чтобы остаться (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали от цивилизации, ему как раз подходит. С одним условием: если не приходится спасать из этого озера утопленниц. А что делать, если «русалка» красива, загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от большого мира непрекращающимся проливным дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ искать не надо. Как истинный писатель, он превращает спасенную красавицу в свою музу.

