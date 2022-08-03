Уйти, чтобы остаться (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали от цивилизации, ему как раз подходит. С одним условием: если не приходится спасать из этого озера утопленниц. А что делать, если «русалка» красива, загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от большого мира непрекращающимся проливным дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ искать не надо. Как истинный писатель, он превращает спасенную красавицу в свою музу.
5.7 КиноПоиск
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- Актриса
Любава
Грешнова
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Владимир
Носик
- НКАктриса
Нина
Касторф
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АКАктриса
Анастасия
Касилова
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- МЖАктёр
Михаил
Жонин
- ЕЖСценарист
Елена
Жукова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- АСОператор
Александр
Седов
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский