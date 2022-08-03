Уйти, чтобы остаться
Wink
Фильмы
Уйти, чтобы остаться

Уйти, чтобы остаться (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Уйти, чтобы остаться
Мелодрама94 мин12+

О фильме

Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали от цивилизации, ему как раз подходит. С одним условием: если не приходится спасать из этого озера утопленниц. А что делать, если «русалка» красива, загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от большого мира непрекращающимся проливным дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ искать не надо. Как истинный писатель, он превращает спасенную красавицу в свою музу.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск