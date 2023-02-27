Прощеное воскресенье
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Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.72007, Прощеное воскресенье
Мелодрама90 мин12+

О фильме

Максим знакомит своих родителей с любимой девушкой Настей. Вскоре выясняется, что Настя беременна. Отец Максима, узнав, что Настя из города Снегова, где у него много лет назад был роман с женщиной, почему-то не рад этой новости...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощеное воскресенье»