Wink
Фильмы
Прощеное воскресенье
Актёры и съёмочная группа фильма «Прощеное воскресенье»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощеное воскресенье»

Режиссёры

Татьяна Ходаковская

Татьяна Ходаковская

Режиссёр

Актёры

Сергей Шеховцов

Сергей Шеховцов

АктёрМихаил Александрович Федосеев
Татьяна Короткова

Татьяна Короткова

АктрисаМария Васильевна Федосеева
Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко

АктрисаВера
Евгений Плиско-Куприн

Евгений Плиско-Куприн

АктёрМаксим
Светлана Артамонова

Светлана Артамонова

АктрисаНастя
Виталина Библив

Виталина Библив

АктрисаЛюдка
Оксана Борбат

Оксана Борбат

Актриса
Олег Примогенов

Олег Примогенов

Актёр
Виктор Шестаков

Виктор Шестаков

Актёр
Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов

Актёр

Сценаристы

Александр Соловьев

Александр Соловьев

Сценарист

Продюсеры

Сергей Недзельский

Сергей Недзельский

Продюсер
Максим Асадчий

Максим Асадчий

Продюсер

Операторы

Айнар Курмангужина

Айнар Курмангужина

Оператор