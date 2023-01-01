Дело для двоих
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Дело для двоих

Дело для двоих (сериал, 2012) смотреть онлайн

7.92012, Дело для двоих 1 сезон
Детективы16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История пойдет о работе двух коллег специального отдела внутренних дел. Они – «профи», мастера своего дела, поэтому им достается всегда самое сложное и запутанное дело, с кровавым убийством. Две привлекательные и молодые женщины, с сильным характером. За плечами большой опыт работы со многими преступниками, в том числе маньяками, киллерами и рецидивистами. Не каждый человек способен изо дня в день терпеть тяжелый и напряжённый график, где жизнь постоянно находится под угрозой, но только не они. Их главный объект работы – общественная безопасность, и выявление криминальных структур.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело для двоих»

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