Дело для двоих (сериал, 2012) смотреть онлайн
7.92012, Дело для двоих 1 сезон
Детективы16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 9
- 16+49 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 10
- 16+48 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 11
- 16+48 мин
Дело для двоих
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
История пойдет о работе двух коллег специального отдела внутренних дел. Они – «профи», мастера своего дела, поэтому им достается всегда самое сложное и запутанное дело, с кровавым убийством. Две привлекательные и молодые женщины, с сильным характером. За плечами большой опыт работы со многими преступниками, в том числе маньяками, киллерами и рецидивистами. Не каждый человек способен изо дня в день терпеть тяжелый и напряжённый график, где жизнь постоянно находится под угрозой, но только не они. Их главный объект работы – общественная безопасность, и выявление криминальных структур.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- КШРежиссёр
Карим
Шихар
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Михаил
Химичев
- ЕБАктёр
Евгений
Бургела
- Актёр
Александр
Кобзарь
- АТАктёр
Александр
Трошин
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- АИАктёр
Андрей
Исаенко
- БКАктёр
Борис
Книженко
- ЯСАктриса
Янина
Соколова
- ДЛСценарист
Дарья
Лецко
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- АКОператор
Алексей
Калин
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский