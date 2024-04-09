WinkСериалыДело для двоих1-й сезон7-я серия
Дело для двоих (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.02012, Дело для двоих. Сезон 1. Серия 7
Детектив16+
О сериале
История пойдет о работе двух коллег специального отдела внутренних дел. Они – «профи», мастера своего дела, поэтому им достается всегда самое сложное и запутанное дело, с кровавым убийством. Две привлекательные и молодые женщины, с сильным характером. За плечами большой опыт работы со многими преступниками, в том числе маньяками, киллерами и рецидивистами. Не каждый человек способен изо дня в день терпеть тяжелый и напряжённый график, где жизнь постоянно находится под угрозой, но только не они. Их главный объект работы – общественная безопасность, и выявление криминальных структур.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- КШРежиссёр
Карим
Шихар
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Михаил
Химичев
- ЕБАктёр
Евгений
Бургела
- Актёр
Александр
Кобзарь
- АТАктёр
Александр
Трошин
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- АИАктёр
Андрей
Исаенко
- БКАктёр
Борис
Книженко
- ЯСАктриса
Янина
Соколова
- ДЛСценарист
Дарья
Лецко
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- АКОператор
Алексей
Калин
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский