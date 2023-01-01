Биография

Александр Кобзарь — украинский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины. Родился в Киеве 18 мая 1976 года. После школы Александр поступил на актерский факультет Киевского театрального института имени Карпенко-Карого, который окончил в 2000 году. В 2005 году артист зачислился на режфак и параллельно участвовал в театральных постановках Киевского академического театра драмы. Впервые на экране Александр Кобзарь появился в 1997 году, сыграв роль Степаныча в военной драме «Время танцора». Уже в 2005 году ему достался образ немецкого снайпера в фильме «Второй фронт». Карьера актера пошла в гору с начала 2010-х годов, когда он появился в таких фильмах, как «Матч» с Сергеем Безруковым и украинском хите «Поводырь».