Под знаком девы (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чем грозит женщине вылитое ведро краски на дорогой автомобиль? Конечно же, любовью. Богатый и успешный 45–летний Владимир влюбляется в художницу Светлану, преподавательницу детской школы искусств. Но Владимир пытается погасить в себе внезапно вспыхнувшее чувство: он женат и его жена смертел�ьно больна. Правда, в отношениях Владимира и его жены Ольги не все так просто… Ольга в прошлом актриса и всю жизнь пользуется успехом у мужчин. Она никогда не любила своего мужа и вышла за него замуж, скорее всего, из жалости.



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