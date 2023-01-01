Биография

Елена Турбал – актриса кино и театра, участница телевизионных программ. Родилась в 1984 году. Желание стать артисткой пришло в детстве и выстояло в противостоянии с родителями. Диплом актрисы получила в 2006 году, однако первую главную роль Турбал исполнила в 2003-м. В ленте «12 копеек» она сыграла девушку, выбирающуюся из сложной жизненной ситуации. Довелось актрисе принять участие и в театральных постановках, и в телевизионном шоу. Комедийный сериал 2011 года «Три сестры» принес актрисе известность. В фильме у Елены Турбал – одна из трех главных ролей. Удачно сыгранная риэлтор Инна Борисовна в сериале «Сваты» повысила неофициальный рейтинг артистки. Новый виток карьеры актриса переживает в 2013 году. Ей достаются роли сразу в трех лентах – и с каждой из них она справляется великолепно. Красавица Жанна в мелодраматическом фильме «Дворняжка Ляля» нравится зрителям и критикам. В 2016-м актриса на пике успеха. Она блестяще исполняет главную роль в комедии «Ночь святого Валентина» и играет неоднозначную героиню в сериале «Запретная любовь». Бессчетные зрительные симпатии достаются актрисе после исполнения роли Леры в сериале 2017 года «Идеальный враг».