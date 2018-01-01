Биография

Евгений Бургела – актер, сценарист. Лауреат конкурса вокалистов. Родился в 1986 году. Получил юридическое образование. Будучи студентом, выступал в КВН, долгое время возглавлял команду. В 2011 окончил Украинскую киношколу (Киев), приобрел квалификацию актера. Через три года прошел обучение на курсах сценаристов в Школе А. Митты. Работает редактором телевидения, продюсирует передачи, играет на сцене, снимается в кино. Публикой отмечена роль Бургелы в «черной» комедии Н. Эрдмана «Самоубийца». Молодой человек сыграл даму – Маргариту Пересветову. В кино снимается с 2010 года, а с 2016-го пишет сценарии для сериалов. Зритель отметил артиста в криминальной мелодраме «Прятки», где он играл официанта. В сериале «Возвращение Мухтара» актер примерил на себя роли бандитов. Получилось слишком достоверно, и потому в следующем фильме Бургела играет сержанта милиции Ващенко (сериал «Дело было на Кубани»). Некоторое время в репертуаре артиста чередуются оперуполномоченные, дознаватели, солдаты, криминалисты, пожарные инспекторы, пока в сериале «Пес» ему не выпадает сыграть сутенера. Интерес вызвала работа актера в комедийной мелодраме «Семья на год».