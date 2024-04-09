Дело для двоих (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

История пойдет о работе двух коллег специального отдела внутренних дел. Они – «профи», мастера своего дела, поэтому им достается всегда самое сложное и запутанное дело, с кровавым убийством. Две привлекательные и молодые женщины, с сильным характером. За плечами большой опыт работы со многими преступниками, в том числе маньяками, киллерами и рецидивистами. Не каждый человек способен изо дня в день терпеть тяжелый и напряжённый график, где жизнь постоянно находится под угрозой, но только не они. Их главный объект работы – общественная безопасность, и выявление криминальных структур.

