Биография

Михаил Химичев – актер театра и кино, который снимается в основном в телесериалах. Среди наиболее известных проектов, в которых он принимал участие, –«Женский доктор – 2», «Дело для двоих», «Спальный район». Михаил родился 23 сентября 1979 года в семье московских инженеров. В юности он пел в составе рок-группы «The.ru» и старался найти свое место в шоу-бизнесе. Поступить в ГИТИС Михаил решил вполне осознанно, на тот момент ему было уже 22 года. К тому времени он уже был женат, сейчас с Мариной они воспитывают дочку. Первый телесериал Михаила Химичева, в котором он снялся еще во время учебы на последнем курсе вуза, – «Не родись красивой». Затем были другие небольшие роли: Джага Хан в псевдоисторическом проекте «Адъютанты любви», Степан – представитель «золотой молодежи» в «Рублевке Live». После этого Михаилу доверили главные роли в телесериалах «Огонь любви» и «Спальный район». Вместе с этими ролями к Химичеву, которому тогда исполнилось уже 30 лет, пришла известность. Потом были не менее успешные телепроекты «Мужчина во мне», «Дело для двоих», «Закрытая школа», «Ночь одинокого филина», «Женский доктор – 2», «Самара». Практически все роли Михаила Химичева – соблазнительный объект любви романтических девушек, обаятельный донжуан.