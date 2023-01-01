Сто дорог
Wink
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Сто дорог
8.42023, Сто дорог 1 сезон
Мелодрамы18+

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Сто дорог (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Скромный бухгалтер Женя приходит в полное отчаяние, когда ее бывший муж с новой женой выкрали ее дочь Алену из детского садика. Поиски дочери приводят ее в небольшой северный город, куда недавно приехал мужчина с девочкой. Выяснилось, что, Женя ошиблась, и отец девочки, бывший следователь Дмитрий, берется ей помочь в поисках дочери. «Я тебя найду» — как заклинание повторяет Женя, готовая на все в поисках своего ребенка. Ей предстоит научится смотреть на мир без «розовых очков», сохранив доброе и отзывчивое сердце.


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сто дорог»

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