Биография

Александра Гайдук – белорусская актриса и певица. Родилась в Средней Азии 2 апреля 1971 года. Выросла будущая актриса в семье военного, по долгу службы ее родители часто переезжали из одной республики в другую. В юные годы интересовалась музыкой, активно занималась танцами. После окончания школы подала документы в музыкальный колледж на отделение академического вокала. Вскоре к Гайдук как к певице пришла известность, причем не только в Белоруссии, а и за ее пределами. Перебравшись в РФ, решила попробовать себя в качестве актрисы, свои первые роли Александра Гайдук сыграла в российских телесериалах. Актриса замужем в третий раз, супруг – бизнесмен Александр Иванов. От предыдущих браков имеет двух сыновей. Дебютировала на экране в сериале «Одиссея сыщика Гурова», вышедшем в 2012 году. В следующие годы появилась в таких проектах, как «Сила любви», «Практика», «Звезды светят всем». Долгое время играла исключительно небольшие или эпизодические роли. Лучше всего широкая аудитория знает Александру Гайдук по сериалам «Работа над ошибками» и «Останьтесь навсегда», в которых она сыграла ярких и запоминающихся персонажей. На данный момент продолжает активно сниматься, также занимается музыкальным творчеством.