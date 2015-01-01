Эхо греха
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Эхо греха

Эхо греха (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Эхо греха
Мелодрамы93 мин12+

Сюжет

Нина абсолютно счастлива. Она ждет ребенка и вот-вот выйдет замуж за любимого человека. Но все рушится в одночасье, когда накануне свадьбы ее жениха Сергея сажают в СИЗО. Ему предъявлено обвинение настолько же нелепое, насколько и страшное – изнасилование. Вскоре в тюремной драке Сергея убивают. Нина, которая была на большом сроке беременности, теряет ребенка. И врачи выносят страшный вердикт – детей у нее не будет больше никогда.

Костя, друг и одноклассник Сергея, уговаривает Нину отомстить людям, которые лишили ее всего...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Эхо греха»

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