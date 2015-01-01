Эхо греха (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.42015, Эхо греха
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Нина абсолютно счастлива. Она ждет ребенка и вот-вот выйдет замуж за любимого человека. Но все рушится в одночасье, когда накануне свадьбы ее жениха Сергея сажают в СИЗО. Ему предъявлено обвинение настолько же нелепое, насколько и страшное – изнасилование. Вскоре в тюремной драке Сергея убивают. Нина, которая была на большом сроке беременности, теряет ребенка. И врачи выносят страшный вердикт – детей у нее не будет больше никогда.
Костя, друг и одноклассник Сергея, уговаривает Нину отомстить людям, которые лишили ее всего...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Демченко
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- ДААктёр
Дмитрий
Абазовик
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- ИГАктриса
Ирина
Григерева
- ДГАктёр
Дмитрий
Гурбанович
- СВАктёр
Сергей
Власов
- ВВАктёр
Валерий
Воротынский
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- ЕГСценарист
Екатерина
Гусева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРПродюсер
Александра
Райская
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- ИМОператор
Иван
Мака�ров