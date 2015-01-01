Эхо греха (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нина абсолютно счастлива. Она ждет ребенка и вот-вот выйдет замуж за любимого человека. Но все рушится в одночасье, когда накануне свадьбы ее жениха Сергея сажают в СИЗО. Ему предъявлено обвинение настолько же нелепое, насколько и страшное – изнасилование. Вскоре в тюремной драке Сергея убивают. Нина, которая была на большом сроке беременности, теряет ребенка. И врачи выносят страшный вердикт – детей у нее не будет больше никогда.



Костя, друг и одноклассник Сергея, уговаривает Нину отомстить людям, которые лишили ее всего...



Эхо греха смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.