Скромный бухгалтер Женя приходит в полное отчаяние, когда ее бывший муж с новой женой выкрали ее дочь Алену из детского садика. Поиски дочери приводят ее в небольшой северный город, куда недавно приехал мужчина с девочкой. Выяснилось, что, Женя ошиблась, и отец девочки, бывший следователь Дмитрий, берется ей помочь в поисках дочери. «Я тебя найду» — как заклинание повторяет Женя, готовая на все в поисках своего ребенка. Ей предстоит научится смотреть на мир без «розовых очков», сохранив доброе и отзывчивое сердце.





