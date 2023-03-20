Сто дорог (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.72023, Сто дорог. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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О сериале
Скромный бухгалтер Женя приходит в полное отчаяние, когда ее бывший муж с новой женой выкрали ее дочь Алену из детского садика. Поиски дочери приводят ее в небольшой северный город, куда недавно приехал мужчина с девочкой. Выяснилось, что, Женя ошиблась, и отец девочки, бывший следователь Дмитрий, берется ей помочь в поисках дочери. «Я тебя найду» — как заклинание повторяет Женя, готовая на все в поисках своего ребенка. Ей предстоит научится смотреть на мир без «розовых очков», сохранив доброе и отзывчивое сердце.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Артем
Марков
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- Актёр
Михаил
Химичев
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ОРАктриса
Ольга
Рептух
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- ИПАктёр
Игорь
Подливальчев
- ИРАктриса
Ирина
Рымарова-Шапо
- АСАктриса
Анна
Семеняко
- ВНАктёр
Виталий
Новиков
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ККСценарист
Кира
Кузнецова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ФНОператор
Фёдор
Невров