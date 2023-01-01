Биография

Александр Ткаченко – продюсер, менеджер телевидения, журналист. Признан одним из наиболее влиятельных граждан Украины. Год рождения – 1966. Высшее журналистское образование получил в 1990 году. Окончил Киевский университет, впоследствии учился в бизнес-школах Гарварда и Сингапура. В 1993-м возглавил компанию, производящую контент для двух украинских телеканалов. В 1999 начал руководить телевизионным «Новым каналом». Через пять лет принял руководство Одесской киностудией, взялся за организацию киносети. С 2008 по 2019 руководил группой, объединяющей девять украинских телеканалов. В 2020 году стал министром культуры. Продюсером стал в 2003-м. Первый фильм Ткаченко – многосерийная мелодрама «Завтра будет завтра». Высоких темпов работы достигает к 2007 году, когда под его руководством реализуется пять разноплановых проектов. Особое внимание публики привлекает комедийная мелодрама «Доярка из Хацапетовки». Спродюсировал драму «У реки», вошедшую в конкурсные программы нескольких кинофорумов. Выступил в роли сопродюсера фильма 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой». «Песнь песней» 2015 года получила призы двух кинофестивалей.