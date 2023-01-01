Биография

Виталий Салий – украинский актер кино и театра, а также ведущий на телевидении. Родился в УССР в городе Киеве 4 июля 1985 года. В детстве и юности будущий актер планировал стать военным, продолжив семейную традицию. Тем не менее, в старших классах Салий заинтересовался театром и решил связать с ним свою карьеру. Окончив школу, он подал документы в КНУКиТ имени Карпенко-Карого, еще во время учебы получив работу в Киевском левобережном академическом театре драмы и комедии. Свои первые роли Виталий Салий сыграл на его сцене, появившись в таких постановках, как «Мелкий бес», «Сирано де Бержерак», «Ромео и Джульетта», и множестве других. Обладатель нескольких значимых украинских театральных премий. Салий женат на российской актрисе Анне Арефьевой, у пары есть сын Данила. За свою карьеру актер появился в нескольких десятках фильмов и сериалов. На экране дебютировал в 2004 году, первыми фильмами Виталия Салия стали картины «Охота на вервольфа», «Ярость», «Луна-Одесса». Долгое время исполнял роли преимущественно второго плана или появлялся в эпизодах. Параллельно с актерскими работами Салий появлялся на экранах и как телеведущий, несколько лет вел на канале «Украина» шоу «Глазам не верю». В 2016 году вышел телесериал «Не зарекайся», где актер сыграл свою первую главную роль. После были заметные роли в таких проектах, как «Выбирая судьбу», «Было у отца два сына», «Сестренка». На данный момент работает в театре и активно снимается в кино.