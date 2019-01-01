Сестренка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пронзительная драма Александра Галибина по мотивам повести Мустая Карима о том, что доброте всегда найдется место в мире насилия и жестокости.



Действие картины разворачивается осенью 1944 года, когда башкирский солдат по имени Карим обнаруживает сироту Оксану в разрушенно�й немцами украинской деревушке. Он принимает решение отправить девочку к себе на родину — в живописную деревню, находящуюся вдали от фронта. Там Карима ждут жена и маленький сын Ямиль. Поначалу мальчик испытывает страх перед Оксаной, однако очень скоро дети становятся близкими друзьями, и Ямиль начинает учить девочку башкирскому языку. Малышка вздрагивает от громких звуков и видит во сне погибших родителей, но новый братик делает все возможное, чтобы напомнить ей, что значит быть ребенком.



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