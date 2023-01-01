Биография

Ирина Кульдишова — российский продюсер. Родилась 21 октября 1990 года. Более 10 лет работает в творческой сфере. На телеканале ТВ-3 запускала шоу о выживании людей на острове «Последний герой» и проект «Миллион на мечту», также сотрудничала с ТНТ, где продюсировала программу «Бузова на кухне». Сегодня Ирина Кульдишова по-прежнему развивает карьеру в медиасфере, одна из ее последних работ — юмористическая передача «Импровизаторы» с комиками Арсением Поповым, Антоном Шастуном, Дмитрием Позовым и Сергеем Матвиенко.