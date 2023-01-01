Биография

Айдар Гараев — российский актер, продюсер и телеведущий. Родился в поселке Джалиль 15 апреля 1985 года. Как и многие артисты юмористического жанра, начинал свою деятельность в КВН — сначала в школе, а затем и в университете в Тюмени. Вскоре артисту пришла идея объединить две команды из разных городов, чтобы достигнуть новых высот. Так Гараев стал капитаном команды «Союз», которая позднее взяла чемпионство в Высшей лиге. Айдар Гараев также пробовал себя в роли актера в сериале «Реальные пацаны», но надолго в проекте не остался. В 2017 году вместе с коллегами по цеху работал над идеей шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ и сам принимал в ней участие. Продолжая сотрудничество с телеканалом, соревновался с другими комиками в программе «Игра». Весной 2023 года на СТС состоялась премьера шоу «Битва каверов», где артист занял роль ведущего.