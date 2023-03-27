Битва каверов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+86 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+81 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+82 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+73 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+72 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+77 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
О сериале
Новый проект телеканала СТС, в котором участники борются за денежный приз, предлагая зрителю новое звучание знакомых песен. Если хочется чего-то музыкально-нетривиального, оставайтесь на Wink и включайте шоу «Битва каверов» — онлайн его можно смотреть уже сейчас!
Оценку участникам первого сезона дают певица Клава Кока, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и один приглашенный артист. Среди звездных гостей ты увидишь Иду Галич, Антона Шастуна, Сергея Светлакова и других популярных шоуменов. Поддерживать соревновательный дух будет ведущий Айдар Гараев. На сцене прозвучат неожиданные вариации как современных песен, так и композиций из советских мультфильмов — кавер-группы проявят весь свой креатив, чтобы дойти до финала и забрать пять миллионов рублей.
Если не терпится узнать, кто получит денежный приз, оставайтесь с нами и включайте шоу «Битва каверов» — 1 сезон доступен на Wink без рекламы!