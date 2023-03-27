Новый проект телеканала СТС, в котором участники борются за денежный приз, предлагая зрителю новое звучание знакомых песен. Если хочется чего-то музыкально-нетривиального, оставайтесь на Wink и включайте шоу «Битва каверов» — онлайн его можно смотреть уже сейчас!



Оценку участникам первого сезона дают певица Клава Кока, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и один приглашенный артист. Среди звездных гостей ты увидишь Иду Галич, Антона Шастуна, Сергея Светлакова и других популярных шоуменов. Поддерживать соревновательный дух будет ведущий Айдар Гараев. На сцене прозвучат неожиданные вариации как современных песен, так и композиций из советских мультфильмов — кавер-группы проявят весь свой креатив, чтобы дойти до финала и забрать пять миллионов рублей.



Если не терпится узнать, кто получит денежный приз, оставайтесь с нами и включайте шоу «Битва каверов» — 1 сезон доступен на Wink без рекламы!



