Битва каверов. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Битва каверов
1-й сезон
1-я серия
8.72023, Битва каверов. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу, Музыка18+

Битва каверов (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Музыкальные группы представят свои версии известных российских хитов, а жюри и зал выберут лучших. В конце сезона зрителей ждёт суперфинал, который и определит победителя шоу.

Страна
Россия
Жанр
Музыка, Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск