Игрушки. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Игрушки
1-й сезон
17-я серия

Игрушки (сериал, 2010) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.32010, Игрушки. Сезон 1. Серия 17
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Варя руководит отделом спецпроектов в компании «Мир веселых детей», которая занимается производством игрушек. Встречается с женатым человеком Стасом, но мечтает о настоящей семье и очень хочет иметь детей. Вот уже год, как Стас обещает «через месяц» поговорить с женой, и Варя ждет.

Сериал Игрушки 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушки»

Всё