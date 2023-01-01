Биография

Денис Ясик – актер театра и кино, известный по ярким ролям в российских и украинских кинолентах и сериалах. На его счету более 50 работ в кино. Будущий артист родился в 1978 году в г. Лутугино Луганской области. Получив среднее образование, юноша поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, которое окончил в 1999 г. Чтобы освоить тонкости актерской профессии, он решил продолжить обучение и сдал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ, занимался на курсе Р. Козака и Д. Брусникина. Диплом вуза артист получил в 2003 г. С этого момента он начал сотрудничать с разными театральными заведениями. Первые роли Денис Ясик исполнил на сцене Московского театра им. Пушкина в постановках «Дети священника», «Вий». Затем актер принимает участие в спектаклях «ЦДР», играет в Театре.doc. Дебютную роль в кино артист сыграл в комедийной картине «ДМБ» в 2000 г. Первый опыт работы в кинематографе оказался успешным, талантливого юношу замечают и другие режиссеры. В фильмографии актера появляются ленты «Завтра будет завтра», «МУР есть МУР», «Хиромант». В 2006 г. он исполнил главные роли сразу в двух лентах «День денег» и «Дедушка моей мечты – 2». Центрального персонажа артист воплотил на экранах и в 2010 г. в картине «Игрушки». В этом фильме Денис Ясик предстал в образе яркого и неординарного дизайнера.