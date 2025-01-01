Бес попутал (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Ироничная комедия «Бес попутал» — фильм, который покажет, способен ли эгоист жертвовать собой ради других. В главных ролях Павел Деревянко, Иван Злобин и Соня Присс.
У Вани есть все для счастья: хорошая работа, красивая и верная девушка, любовница. А еще Ваня не слишком-то заботится о чувствах окружающих и ставит свои интересы выше всего остального. И однажды это выходит ему боком: парень попадает в аварию, оказывается в коме — и настает время платить за грехи. Пока он в отключке, ему является самый настоящий бес и предлагает сделку: если Ваня хочет жить дальше, ему придется принести в жертву невинную душу. Закоренелый эгоист принимает условия, но «невинная душа» внезапно оказывается очень симпатичной и приятной особой.
Сможет ли Ваня выполнить свою часть договора и выкупить свою душу у беса? Смотреть фильм «Бес попутал» 2025 года вы можете уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.
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Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Фикс
- Актриса
Соня
Присс
- МСАктриса
Мария
Столярова
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- ЮЗАктриса
Юлия
Зыбцева
- ИСАктёр
Игорь
Серебряный
- Актёр
Павел
Деревянко
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- АКАктриса
Алина
Колесникова
- ЛЯАктёр
Лёша
Янгер
- ВЖАктриса
Вера
Журавлева
- АГСценарист
Александр
Головко
- Продюсер
Денис
Дубовик
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- ТОПродюсер
Татьяна
Остерн
- ЛМХудожница
Лали
Модебадзе
- Композитор
Денис
Дубовик