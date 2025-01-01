Бес попутал (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ироничная комедия «Бес попутал» — фильм, который покажет, способен ли эгоист жертвовать собой ради других. В главных ролях Павел Деревянко, Иван Злобин и Соня Присс.



У Вани есть все для счастья: хорошая работа, красивая и верная девушка, любовница. А еще Ваня не слишком-то заботится о чувствах окружающих и ставит свои интересы выше всего остального. И однажды это выходит ему боком: парень попадает в аварию, оказывается в коме — и настает время платить за грехи. Пока он в отключке, ему является самый настоящий бес и предлагает сделку: если Ваня хочет жить дальше, ему придется принести в жертву невинную душу. Закоренелый эгоист принимает условия, но «невинная душа» внезапно оказывается очень симпатичной и приятной особой.



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