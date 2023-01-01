Биография

Соня Присс — российская театральная и киноактриса. Родилась в Кургане 29 мая 1995 года. Воспитывалась в семье учителей, однако с детства мечтала стать актрисой. После окончания гимназии Соня поступила на филологический факультет Курганского госуниверситета, а на втором курсе отправилась в США в рамках программы Work and Travel USA. Во время путешествия девушка победила в студенческом конкурсе и прошла обучение на актерских курсах в Айдахо. Позднее актриса поступила и успешно окончила Институт сценических искусств, где изучала мастерство перевоплощения под руководством Сергея Черкасского. Сниматься в кино Соня Присс начала в 2017 году. Дебютной для нее стала небольшая роль в телесериале «Крылья империи». Еще через год актриса появилась уже на первом плане в многосерийной картине «Вторая первая любовь». Чуть позже Соню пригласили исполнить главную роль в полнометражной ленте «Серебряные коньки». В этот период девушка также участвовала в съемках проекта «Танцы на песке», а в 2021-м на экраны вышла картина «Маруся фореva». В 2022 году Присс исполнила основную роль в мини-сериале «Лаборантка». Также зрителям запомнилось ее появление в лентах «Открывай, полиция!», «Княжна милосердия», «Пять копеек».