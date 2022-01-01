Сквозь время (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Братья попадают в аномальную зону, где прошлое и будущее сливаются воедино. Виктор Добронравов и звезда драмеди «257 причин, чтобы жить» Егор Корешков в фантастическом триллере от автора «Времени первых».



Изобретатель и бизнесмен Итан Блейк открывает новейшее топливо и вместе со своим братом Джейкобом строит сверхскоростной самолет, чтобы испытать этот источник энергии. Вместе с группой единомышленников они отправляются в полет, но попадают в аварию и оказываются на неизвестном острове, где прошлое и будущее существуют одновременно. Братья полны решимости исследовать загадочное место и найти источник энергии будущего, однако им предстоит столкнуться с чередой аномалий и опасных испытаний. Впереди маячит возможность сделать открытие, которое перевернет представление о мире, но смогут ли участники экспедиции разгадать загадку?



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