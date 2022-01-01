Сквозь время (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Братья попадают в аномальную зону, где прошлое и будущее сливаются воедино. Виктор Добронравов и звезда драмеди «257 причин, чтобы жить» Егор Корешков в фантастическом триллере от автора «Времени первых».
Изобретатель и бизнесмен Итан Блейк открывает новейшее топливо и вместе со своим братом Джейкобом строит сверхскоростной самолет, чтобы испытать этот источник энергии. Вместе с группой единомышленников они отправляются в полет, но попадают в аварию и оказываются на неизвестном острове, где прошлое и будущее существуют одновременно. Братья полны решимости исследовать загадочное место и найти источник энергии будущего, однако им предстоит столкнуться с чередой аномалий и опасных испытаний. Впереди маячит возможность сделать открытие, которое перевернет представление о мире, но смогут ли участники экспедиции разгадать загадку?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Соня
Присс
- ДБАктёр
Дэниел
Барнс
- Актёр
Егор
Бероев
- ПААктёр
Платон
Алексеев
- МААктёр
Мирослав
Аксёнов
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- Сценарист
Александр
Богуславский
- АССценарист
Алексей
Слущев
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- НТПродюсер
Николай
Табашников
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- АСОператор
Анатолий
Симченко
- РОКомпозитор
Райан
Оттер