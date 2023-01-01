Биография

Александр Богуславский – режиссер и сценарист. Он родился 9.02.1989 г. в Москве. Активно занимается съемками полнометражных картин для российских телеканалов. Александр рос в творческой семье. Его отец работал директором известных фильмов Советского Союза. В число наиболее популярных работ входит «Москва слезам не верит». Мать Богуславского занималась продюсированием в студии «Вертикаль», много лет отдала работе со С. Говорухиным. Для юного Богуславского выбор профессии был очевиден. В 2011 году он успешно окончил ВГИК и сразу приступил к работе. Первый фильм Александра Богуславского – «Погружение». Это многосерийная картина о том, как путешествие в бездну может открыть новые фантастические миры для главных героев. В 2018 году режиссер выпустил картину «За гранью реальности», которая подняла его работу на качественно иной уровень и сделала знаменитым. В фильме снялись актеры Милош Бикович, Антонио Бандерос, Любовь Аксенова. Это нетривиальная история о том, как выиграть в казино, просто используя свое подсознание. Любовь к фэнтези прослеживается во всех работах Богуславского. В 2018 году он режиссировал фильм «Эбигейл». Картина наполнена множеством неожиданных ходов и смыслов. В этой работе Богуславский был не только режиссером, но и сценаристом.