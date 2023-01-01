Биография

Всеволод Болдин — актер театра и кино. Родился в Москве 9 июня 1978 года. После окончания школы поступил в Российскую академию театрального искусства, учился на курсе народного артиста СССР Владимира Андреева. Сотрудничал с Центральным академическим театром Российской армии, Театром имени Ермоловой. Принимал участие в постановках «Бал воров», «Лунные воды», «Странная книга любви», «Ромео и Джульетта». Сегодня фильмография Всеволода Болдина насчитывает более 40 работ. Актера можно встретить в сериалах «Ева, рожай!», «Триггер», «Ермоловы», «Игрушки», «Куприн. Поединок». Также исполнил роль в американской драме «Изгой» с Томом Хэнксом.