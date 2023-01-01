Кочевница
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Кочевница

Кочевница (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.42022, Кочевница 1 сезон
Детективы16+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следователь Виктория Беляева — единственная в отделе, у кого нет семьи. Поэтому именно ей достаются все командировки. На этот раз в Ярославле при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. Первый, кого она встречает в Ярославле — ее бывший возлюбленный, Сергей Лиманов. Он разыскивает свою пропавшую жену-актрису — ту самую женщину, которая разлучила их с Викторией.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кочевница»

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