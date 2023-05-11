Кочевница (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32022, Кочевница. Сезон 1. Серия 3
Детектив16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
О сериале
Следователь Виктория Беляева — единственная в отделе, у кого нет семьи. Поэтому именно ей достаются все командировки. На этот раз в Ярославле при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. Первый, кого она встречает в Ярославле — ее бывший возлюбленный, Сергей Лиманов. Он разыскивает свою пропавшую жену-актрису — ту самую женщину, которая разлучила их с Викторией.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- Актёр
Всеволод
Болдин
- КСАктёр
Константин
Силаков
- АСАктёр
Андрей
Симонькин
- ВСАктёр
Валерий
Соколов
- МКАктриса
Марина
Карлышева
- ВКАктёр
Валерий
Кириллов
- ЮКАктёр
Юрий
Круглов
- АЗАктёр
Андрей
Зубков
- ДОАктёр
Дмитрий
Оболонков
- ЭБСценарист
Эвелина
Барсегян
- ВОСценарист
Вета
Островская
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- ВРХудожник
Виталий
Рябов
- ААОператор
Александр
Андрияхин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков